Dollar General chute en raison de prévisions de ventes annuelles mitigées
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du distributeur discount Dollar General DG.N ont baissé de 3% à 140,46 $ avant le marché ** La société prévoit des ventes annuelles comparables inférieures aux estimations, les clients à la recherche de bonnes affaires se tournant vers d'autres magasins à prix réduits et des détaillants en ligne pour de meilleures affaires dans le contexte de l'incertitude économique

** La société prévoit pour l'exercice 2026 une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 2,2 % et 2,7 %, contre 2,48 % estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Le point médian de la fourchette de prévision du BPA annuel de 7,10 $ à 7,35 $ est largement conforme aux estimations des analystes de 7,21 $

** L'augmentation des ventes à magasins comparables de 4,3% au 4ème trimestre a battu les estimations de croissance de 3,34%, tandis que le BPA de 1,93 $ a battu les estimations de 1,65 $, aidé par les ventes de la saison des fêtes

** L'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année

