Dollar General: chute de 38% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Dollar General publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA en chute de 38,2% à 1,83 dollar, pour un chiffre d'affaires en diminution de 3,4% à 9,9 milliards de dollars, mais en hausse de 0,7% à magasins comparables.



'Compte tenu de la croissance de l'achalandage et des gains de parts de marché au cours du trimestre, nous croyons que nos actions trouvent un écho auprès des clients', commente Todd Vasos, le CEO du groupe de distribution.



Affichant un BPA de 7,55 dollars et des revenus en hausse de 2,2% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Dollar General affiche des fourchettes-cibles allant respectivement de 6,80 à 7,55 dollars et de l'ordre de 6 à 6,7% pour celui qui commence.





