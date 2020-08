Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dollar General : BPA trimestriel bien supérieur aux attentes Cercle Finance • 27/08/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Dollar General dévoile un BPA en progression de 89,1% à 3,12 dollars au titre de son deuxième trimestre (clos fin juillet), battant de 70 cents le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 80,5% à un milliard de dollars. A 8,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de distribution s'est accru de 24,4%, dont une croissance de 18,8% à magasins comparables, avec selon lui un 'effet positif significatif du comportement des consommateurs sous l'effet de la Covid-19'. Par ailleurs, son conseil d'administration a décidé un dividende trimestriel de 36 cents par action, payable au mois d'octobre, ainsi qu'une augmentation de son programme de rachat d'actions à hauteur de deux milliards de dollars.

