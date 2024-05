Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dollar General: baisse de 29% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Dollar General publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA en diminution de 29,5% à 1,65 dollar et un profit d'exploitation en baisse de 26,3% à 546,1 millions de dollars, malgré des ventes en augmentation de 6,1% à 9,9 milliards.



A magasins comparables, elles ont augmenté de 2,4%, avec une croissance des produits consommables, partiellement compensée par des baisses dans les catégories produits pour la maison, saisonniers et vêtements.



Pour l'exercice clos fin janvier 2025, le groupe de distribution continue de s'attendre à un BPA de l'ordre d'environ 6,80 à 7,55 dollars, et à une croissance de ses ventes d'environ 6 à 6,7% (+2 à 2,7% à magasins comparables).





Valeurs associées DOLLAR GENERAL 139.39 USD NYSE -2.04%