Dollar General: augmentation des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Dollar General indique que son conseil d'administration a augmenté de deux milliards de dollars son autorisation dans le cadre du programme de rachat d'actions, autorisation sans date d'expiration.



'Le moment, la manière et le nombre d'actions rachetées dépendront de divers facteurs, notamment le prix, les conditions du marché, le respect des clauses restrictives et des restrictions en vertu des accords de dette de la Société et d'autres facteurs', précise-t-il.





