Dollar : attention à l'inflation et à la décision de la Fed

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,30% à 1,566 dollar, mais plafonne sous 1,6 dollar depuis quelques jours.

Un ' short squeeze " se produit notamment lorsque des vendeurs à découvert, qui empruntent un actif pour le vendre, sont surpris par une forte hausse de cet actif. Ils doivent alors racheter cet actif pour clôturer leur position et limiter leurs pertes. Ce faisant, ils alimentent la progression de cet actif.

(AOF) - « Bien que nous soyons convaincus que le dollar américain a atteint un sommet, tout comme l'inflation américaine, et que nous nous attendons à ce que les deux s'affaiblissent encore au cours de l'année à venir, il existe un risque important que les annonces de l’inflation américaine et de la décision de la Fed n’entraînent un ‘short squeeze’ sur le dollar américain avant la fin de l'année » met en garde MUFG.

