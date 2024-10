Doliprane: Sanofi confirme s'allier au fonds américain CD&R pour lui céder le contrôle de sa filiale Opella

Un comprimé de Doliprane 1000 mg photographié à Quimper, le 16 octobre 2024 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le groupe pharmaceutique Sanofi a confirmé lundi s'allier au fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de sa filiale Opella, qui commercialise le Doliprane, pour une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros.

"Sanofi et CD&R sont entrés en négociations exclusives pour la cession et l’acquisition potentielles d'une participation de contrôle de 50% dans Opella", selon un communiqué du groupe français qui précise que l'offre de CD&R est "ferme et entièrement financée".

La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, souligne Sanofi.

La banque publique d'investissement "Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%", précise Sanofi dans son communiqué.

Dans ce projet, Sanofi devrait rester "un actionnaire significatif".

Le directeur général de Sanofi Paul Hudson s'adresse à la presse, lors de l'inauguration d'un site à Neuville-sur-Saône dans le Rhône, le 10 septembre 2024 ( POOL / Laurent Cipriani )

"Sanofi peut désormais se concentrer encore davantage sur les solutions innovantes à apporter aux patients qui souffrent de maladies invalidantes ou mortelles telles que le VRS (virus principal responsable de la bronchiolite, NDLR), la BPCO (bronchite du fumeur, NDLR) ou la sclérose en plaques", a déclaré le directeur général de Sanofi, Paul Hudson cité dans le communiqué.

CD&R ambitionne de son côté "d’accélérer" la croissance d'Opella, qui détient 115 marques dans le monde et compte 11.000 collaborateurs dans environ 100 pays, et de "créer un champion français mondial de la santé grand public".

Le projet de cette cession suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique et de la classe politique parce qu'il concerne un médicament de base utilisé par un grand nombre de Français.

L'Etat a été en discussions avec Sanofi pour définir certaines conditions liées à cette acquisition afin de s'assurer que les garanties pour la sécurité sanitaire était maintenues.

- "Haut niveau de garanties" -

Le ministre de l'Economie Antoine Armand lors d'une visite sur le site Sanofi de Lisieux, dans le Calvados, où est fabriqué le Doliprane, le 14 octobre 2024 ( AFP / LOU BENOIST )

"C'est la solution la plus efficace qui a été mise sur la table", ont estimé dimanche soir les cabinets des ministres de l'Economie et de l'Industrie, l'exécutif s'étant montré très vigilant sur ce dossier sensible, dans un contexte de pénuries récurrentes de certains médicaments.

"On a atteint le plus haut niveau de garanties possible" dans les discussions entre Sanofi et le repreneur américain, ont précisé ces sources.

L'Etat a ainsi obtenu "des garanties" sur l'emploi, la production, l'approvisionnement du marché français, la gouvernance et le développement de l'entreprise, ont-elles souligné.

Souhaitée par Bercy, la participation de la banque publique d'investissement Bpifrance à l'opération a été actée dans cet accord: l'acteur public va entrer au capital d'Opella, qui abrite d'autres marques françaises comme Dulcolax, Lysopaïne, Maalox ou Novanuit.

Le député "Nouveau Front Populaire" François Ruffin à la rencontre de salariés d'Opella en grève, à Compiègne dans l'Oise, le 17 octobre 2024 ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

En 2021, Bpifrance était entrée au capital de Seqens, fabricant français de principes actifs pharmaceutiques et emblème de la relocalisation de la production du paracétamol en France, auprès duquel Opella s'est engagée à s'approvisionner, tout comme le concurrent Upsa (Dafalgan et Efferalgan).

La perspective de l'arrivée d'un nouvel actionnaire étranger passe mal auprès des syndicats du groupe, en grève reconductible depuis jeudi pour s'opposer au projet, mais aussi auprès de l'opinion publique attachée à la marque tricolore Doliprane, vendue à 97% en France.

Les syndicats craignent une "casse sociale" dans les 1.700 emplois que compte Opella sur le sol français, dont 480 sur son site de Compiègne (Oise) et 250 dans son usine de Lisieux (Calvados), dédiée à ce médicament le plus vendu en France.

"Sanofi peut bien faire des promesses, une fois qu'il ne sera plus décisionnaire, qu'adviendra-t-il ?", s'interrogeait récemment Humberto de Sousa, syndicaliste CFDT Sanofi.