Dolfines: projette d'acheter une société d'expertise information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Dolfines annonce que son Conseil d'administration a validé la signature d'une lettre d'Intention portant sur 'l'acquisition

d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité)'.



Dolfines estime que cette acquisition lui donnerait un accès privilégié à un marché en forte demande via le conseil en sécurité industrielle, les études d'impact et études RSE.



Le CA de la société ciblée ressort à 2,75 M E pour l'exercice 2022, en progression de 17 % par rapport à 2021, indique Dolfines.



La société précise enfin que ce projet reste néanmoins subordonné au résultat d'un audit d'acquisition qui devrait être finalisé au plus tard le 3 mars 2023.





