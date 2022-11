Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dolfines: contrat d'inspection d'éoliennes au Maroc information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Dolfines annonce la signature par 8.2 France, sa filiale de services aux énergies renouvelables, d'un important contrat d'inspection de 40 éoliennes du parc éolien de Khalladi, à proximité de Tanger (Maroc).



8.2 France a contracté avec The First National Operation & Maintenance Company (NOMAC).



Mis en service en juin 2018, le parc de Khalladi génère une puissance installée totale de 120 MW.



Les éoliennes sont installées sur des mâts de 80 mètres et équipées de rotors de 90 m de diamètre. Le parc éolien produit en équivalent la consommation électrique annuelle de 400 000 habitants.





Valeurs associées DOLFINES Euronext Paris +0.79%