Dolby recule alors que ses prévisions annuelles sont inférieures aux estimations

** L'action de Dolby Laboratories DLB.N , fabricant de produits audio et d'imagerie, recule de 4,4 % à 56,25 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 4,27 et 4,42 dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 4,58 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit également un chiffre d’affaires de 1,42 milliard de dollars pour l’exercice 2027, légèrement inférieur aux estimations de 1,47 milliard de dollars

** DLB met en garde contre le fait que les incertitudes macroéconomiques, notamment les restrictions commerciales, les tensions géopolitiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’inflation et les fluctuations des taux d’intérêt, pourraient avoir un impact significatif sur ses résultats

** DLB affiche pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires et un BPA ajusté de 374 millions de dollars et 1,25 dollar, deux chiffres légèrement supérieurs aux estimations

** Quatre des cinq sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et une la recommandation "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 82,06 dollars - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 8,4% depuis le début de l'année