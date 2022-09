DNXcorp signe un protocole d'acquisition de la société PK Multimedia BV en Hollande

(AOF) - DNXcorp a annoncé la signature d'un protocole d'acquisition de la société PK Multimedia BV en Hollande. Cette société est le principal partenaire commercial de DNXcorp. Depuis 2002, elle opère avec succès des marques diffusant les services webcams de DNXcorp en affiliation. La forte notoriété de ces marques a permis au groupe d'être leader sur le marché hollandais. PK Multimedia se positionne donc en tant qu'apporteur d'affaires en renvoyant via ses sites des visiteurs sur la plateforme webcams de DNXcorp, qui gère ainsi l'activité générée en contrepartie d'une commission sur les ventes.

Cette acquisition ne génèrera donc pas de chiffre d'affaires supplémentaire pour le Groupe DNXcorp, mais va permettre de supprimer les commissions habituellement versées sur ce chiffre d'affaires, avec un impact positif direct sur le résultat opérationnel du Groupe. PK Multimedia a généré en 2021 un EBIT de 1,4 million d'euros.

L'acquisition comporte l'ensemble des marques et des noms de domaines, mais ne comprend pas de reprise d'employés, les actifs pouvant aisément être exploités par les équipes de DNXcorp.

Le prix d'achat s'élève à 7,2 millions d'euros en numéraire, dont 4 millions versés à la signature, et 3,2 millions en crédit vendeur sur une période de 2 ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.