DNXCORP reporte la publication de son rapport financier annuel

(AOF) - DNXcorp a annoncé qu'au vu des évènements liés à la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de Covid-19, certains travaux et documents du rapport annuel ont pris du retard et sont toujours en cours. Ainsi, le groupe a précisé le décalage de la publication de son rapport financier annuel intégrant les rapports des commissaires aux comptes, initialement prévue le 30 avril 2020, au plus tard le 15 mai 2020, et informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué de presse.

AOF - EN SAVOIR PLUS