DNCA recrute une gérante crédit

(AOF) - DNCA Finance a annoncé l'arrivée de Nolwenn Le Roux, au poste de gérante crédit. Aux côtés de Philippe Champigneulle, et Romain Grandis, elle apportera son expertise reconnue en matière de crédit et d'obligations High Yield européennes sur les fonds Eurose et DNCA Invest Eurose, et Alterosa à compter du 21 septembre 2020. Avant de rejoindre DNCA, Nolwenn Le Roux a travaillé pendant 9 ans chez Natixis AM puis Ostrum Asset Management où elle dirigeait les équipes de gestion High Yield, Convertible et Total Return.

Auparavant, elle était gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.

Diplômée de l'Ecole Normale Supérieure en 2002, d'un Master en Finance de Paris-Dauphine et CFA charterholder, Nolwenn Le Roux dispose d'une solide expérience de plus de 20 ans sur le marché du crédit, avec une expertise spécifique sur le marché du High Yield.