DNCA lance DNCA Invest Beyond Climate

(AOF) - DNCA Finance a baptisé son premier fonds sur les enjeux climatiques le 15 avril 2020. Nommé DNCA Invest Beyond Climate, ce fonds ISR est géré par Léa Dunand-Chatellet et son équipe, composée de Alix Chosson, Adrien Le Clainche et Romain Avice. Ce fonds répond à la demande des Accords de Paris avec un process de gestion qui repose sur une analyse différenciée grâce à son modèle propriétaire (ABA) qui va bien au-delà de l'empreinte carbone. Cette nouvelle stratégie complète la gamme ISR DNCA Invest Beyond, désormais constituée de 7 fonds.

Le gérant distingue quatre poches d'investissement dans notre portefeuille : technologies bas-carbone; solutions d'efficience; secteur à faible impact carbone et producteurs d'énergie.

La sélection des entreprises en portefeuille se base sur une analyse fondamentale de leur activité, du modèle d'affaire et de la stratégie d'alignement +2°C a minima. Cette analyse nous permet pour chaque entreprise de déterminer si sa trajectoire de décarbonation est compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris (analyse de la Transition) et si l'entreprise contribue à la décarbonation d'autres entreprises et secteurs via ses produits et services (analyse de la Contribution).