(Zonebourse.com) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce le lancement d'une nouvelle classe d'action UCITS ETF du compartiment DNCA Invest Strategic Resources, proposée sous la forme d'un ETF actif.

Cette nouvelle classe d'actions permet aux investisseurs d'accéder à la stratégie de gestion du fonds au travers d'un format ETF, combinant l'expertise de gestion active de DNCA Finance avec les caractéristiques propres à ce véhicule d'investissement.

Elle sera cotée en continu exclusivement sur la plateforme de négociation électronique XETRA géré par la Deutsche Börse, avec le calcul d'une valeur liquidative indicative toutes les quinze secondes permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre cette classe d'action tout au long de la séance de marché, dans les conditions propres au fonctionnement des ETF. Le métier Securities Services de BNP Paribas au Luxembourg sera le dépositaire et le valorisateur.

Une première pour DNCA Finance

Avec ce lancement, DNCA Finance franchit une nouvelle étape dans le développement de son offre et propose pour la première fois une stratégie sous la forme d'un ETF actif.

"Le lancement de cet ETF actif constitue une étape importante pour DNCA Finance. Nous souhaitons rendre notre expertise en matière d'exposition aux ressources stratégiques accessible à travers un format qui répond aux nouvelles pratiques et attentes des investisseurs. Cette innovation nous permet également d'aller à la rencontre d'une clientèle plus familière des ETF, tout en conservant ce qui fait la force de notre gestion : une approche active et fondamentale des marchés", déclare François Collet, directeur de la gestion.

Cette nouvelle classe d'action reprend la stratégie de gestion de DNCA Invest Strategic Resources, un fonds exposé aux métaux stratégiques indispensables aux grandes transformations économiques et industrielles et aux métaux précieux.

Le portefeuille associe une exposition à des actifs susceptibles de jouer un rôle de diversification et de décorrélation dans certains environnements de marché, à des ressources indispensables à la transition climatique, à l'électrification de l'économie, et aux nouveaux besoins industriels.

L'objectif est d'identifier, grâce à une gestion active, les métaux présentant les meilleurs fondamentaux et perspectives, bénéficiant notamment d'une demande croissante face à une offre contrainte et sous-investie depuis plus d'une décennie.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.