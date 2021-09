DNCA Finance renforce ses équipes de gestion Actions "Croissance"

(AOF) - DNCA Finance, société de gestion affiliate de Natixis IM, annonce l'arrivée de Xintong Ouyang en qualité d'analyste aux cotés de Carl Auffret et Rajesh Varma. Xintong participera au suivi des positions sur les portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders et apportera de nouvelles idées d'investissement aux gérants.

Diplômée en 2016 d'un Bachelor of Arts in English Literature à l'Université Internationale de Pékin et titulaire d'un MASTER en management de l'ESSEC en 2018, Xintong a été analyste financière global pendant trois ans chez On Field Investment Research, société d'Analyse indépendante à Londres.

" Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Gestion " Croissance " de DNCA Finance. Je suis convaincue que la sélection de valeurs de croissance au juste prix est un levier essentiel pour générer de la surperformance pour nos clients. J'apprécie, par ailleurs, l'esprit entrepreneurial de DNCA qui laisse place à l'initiative et à l'engagement " souligne Xintong.