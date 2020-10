DNCA Finance renforce ses équipes actions et convertibles

(AOF) - DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l'arrivée de 21 analystes-gérants avec environ 7 milliards d'euros d'encours sous gestion, en provenance d'Ostrum AM. DNCA Finance précise que cette évolution s'inscrit dans le cadre du projet de rapprochement de la Banque Postale AM et Ostrum AM (signé en juin 2020) et de la volonté de Natixis Investment Managers de permettre à chacun de ses affiliés de se renforcer dans son domaine d'excellence pour offrir aux clients l'accès à une gamme diversifiée et lisible.

Les équipes rejoignant DNCA Finance sont composées d'analystes-gérants actions " Qualité GARP Responsable ", dirigés par Jean-Louis Scandella ainsi que de gérants d'obligations convertibles.

Jean-Louis Scandella a débuté sa carrière en 1990 et compte plus de 25 ans d'expérience dans l'investissement et dans la direction d'équipes actions (Société Générale, Comgest, Barings AM, Ostrum AM).

Ces nouvelles équipes vont permettre de renforcer le pôle de gestion " croissance " en équilibrant les gestions " croissance " et " value ", le pôle de gestion d'obligations convertibles et le pôle de gestion diversifiée.

" L'arrivée de ces experts nous permet de donner une nouvelle dimension à nos pôles actions et convertibles. C'est une étape majeure dans le développement de DNCA " a déclaré Eric Franc, dirigeant de DNCA Finance.