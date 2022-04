DNCA Finance dévoile un fonds thématique dédié à l’économie du sport

(AOF) - DNCA Finance a présenté le fonds DNCA Global Sport Equity, un fonds thématique dédié à l’économie du sport. Le fonds cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport. Celles-ci sont sélectionnées notamment selon une approche d’investissement durable et responsable.

DNCA Global Sport Equity est un fonds investi en actions d'entreprises internationales cotées liées à l'économie du sport évoluant dans différents écosystèmes, tels que les vêtements et les équipements sportifs, le fitness, la nutrition sportive, les complexes et événements sportifs, les équipes de sport et le e-sport.

Le portefeuille est composé d'entreprises leaders qui rayonnent localement ou à l'international, parmi lesquelles des franchises et des marques fortes, telles que Foot Locker ou Puma ainsi que des entreprises proposant des solutions innovantes comme Catapult, spécialisée dans des technologies portables destinées à améliorer la performance des athlètes, ou encore Electronic Arts, leader mondial des jeux électroniques de sport et acteur majeur du e-sport.