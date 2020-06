DNCA Finance annonce le départ d'Igor de Maack

(AOF) - Arrivée chez DNCA Finance en 2007 pour lancer le fonds d'Infrastructures et après 13 années de bons et loyaux services, Igor de Maack a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et de quitter le gestionnaire d'actifs. En 2012, il a créé son équipe de

gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations avec le fonds Gallica.

Avec son départ l'organisation de ce pôle a été revu et DNCA a puisé dans ses forces vives.

Le fonds Infrastructures a été confié à Julie Arav, cogérante du fonds DNCA Invest Value Europe et Léa Dunand-Chatellet responsable du pôle ISR.

Félix Haron, spécialiste des convertibles, garde la gestion des deux fonds DNCA Invest Convertibles et DNCA Invest Global Convertibles.

Quant au fonds Gallica il avait été fusionné en décembre 2019 avec le fonds DNCA Invest Opportunité Zone Euro géré par Damien Lanternier. Igor de Maack était aussi le porte-parole de la gestion de DNCA.

" Ce ne sont pas des adieux mais qu'un au revoir car de futurs projets de collaboration nous rapprochent déjà..." a ajouté le gestionnaire d'actifs.