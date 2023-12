DNB Asset Management : Jessy Coadou nommé Sales manager pour l’Europe francophone

(AOF) - DNB Asset Management a nommé Jessy Coadou en tant que Sales manager pour l’Europe francophone. Il sera directement rattaché à Mike Judith, responsable des ventes internationales et Managing director du bureau luxembourgeois de DNB Asset Management, Jessy Coadou est chargé d’accélérer le développement de la société de gestion en Europe francophone et de renforcer sa présence auprès des investisseurs et des distributeurs locaux.

Il a occupé différentes fonctions au sein d'équipes marketing, service client et sales, notamment chez Tocqueville Finance et Fidelity International, en France et au Luxembourg.

Depuis mai 2021, il fait partie de l'équipe Marketing et Service Client de DNB AM, où il était jusqu'à présent Client Service Manager pour l'ensemble de l'Europe.