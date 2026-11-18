Knut Hellandsvik a quitté ses fonctions de directeur des investissements de DNB Asset Management, la filiale de gestion d’actifs de la banque norvégienne DNB , rapporte le quotidien norvégien Dagens Naeringsliv.

Selon le journal, il rejoindra un family office en Suisse, dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

Knut Hellandsvik avait rejoint DNB Asset Management en 2018 en tant que responsable des actions. Ces dernières années, il occupait le poste de directeur des investissements, supervisant une soixantaine de gérants de portefeuille. Il a également participé à la gestion du fonds DNB Global, investi en actions.

Knut Hellandsvik restera chez DNB jusqu'à la fin de l’année. Le nom de son successeur sera prochainement dévoilé.

L'Agefi