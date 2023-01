DMS Imaging : un chiffre d'affaires 2022 en repli de 3%

(AOF) - DMS Imaging, division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, a publié son chiffre d'affaires consolidé annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Sur cette période, celui-ci s'est établi à 35,3 millions d'euros, en repli annuel limité de 3% avec un effet de base important par rapport à 2021.

Pour rappel, le groupe avait bénéficié d'un contrat à caractère exceptionnel en 2021 pour la livraison de tables de radiologie à l'international et avait également réalisé près de 4% de son chiffre d'affaires en Ukraine, Russie et Biélorussie en 2021.

Au quatrième trimestre de son exercice 2022, DMS Imaging a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 millions d'euros, en progression de +14%.

Le groupe a ainsi renoué avec une croissance à deux chiffres en fin d'année, après un troisième trimestre pénalisé par des difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques ou pièces qui avait entraîné un rééchelonnement du planning de production pendant l'été et le décalage de livraisons.

Pourtant conséquentes, ces tensions sur l'approvisionnement ont finalement eu un impact limité sur le niveau d'activité global de 2022. Le carnet de commandes dynamique et les efforts opérationnels ont par ailleurs permis de combler une grande partie du retard accumulé.

En 2023, DMS Imaging vise un chiffre d'affaires consolidé de 40 millions d'euros, qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique.

Parallèlement, la société se fixe de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2023, déjà matérialisée au cours du premier semestre 2022 (10,3% de marge d'EBITDA contre 9,7% un an plus tôt).

En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 de DMS Group, DMS Imaging s'est fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 14%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.