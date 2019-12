DMS : Hybrigenics a réduit ses pertes trimestrielles

(AOF) - La biotech Hybrigenics, acquise cette année par DMS, a dévoilé ses résultats semestriels. Depuis octobre 2019, Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Au premier semestre 2019, Hybrigenics n'a pas enregistré de chiffre d'affaires, comme depuis le 1er février 2018, date de la cession de ses dernières activités de services scientifiques.

La perte opérationnelle a été réduite de près des trois quarts : de 3,7 millions au premier semestre 2018 à 1,0 million d'euros au premier semestre 2019.

Un résultat exceptionnel de 0,7 million d'euros a été enregistré au premier semestre 2019, correspondant d'une part à des facturations cliniques à recevoir estimées de façon conservatrice pour les comptes semestriels 2018 et qui ne se sont pas confirmées, et à une réévaluation à la hausse du crédit impôt-recherche, d'autre part.

La perte nette au premier semestre 2019 s'est donc limitée à 0,4 million d'euros contre 3,3 millions d'euros au premier semestre 2018, soit une réduction de 88%. Les capitaux propres d'Hybrigenics représentaient 0,9 million d'euros au 30 juin 2019.

La position de trésorerie d'Hybrigenics au 30 juin 2019 s'établissait à 0,7 million d'euros, contre 1,9 million d'euros au 31 décembre 2018 et 3,2 millions d'euros au 30 juin 2018.

En décembre 2019, Hybrigenics a perçu 0,54 million d'euros de crédit impôt-recherche au titre des dépenses de R&D en 2018.