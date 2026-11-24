Double succès commercial pour Diagnostic Medical Systems (DMS) Group. Le spécialiste de l'imagerie médicale annonce que l'offre portée par son partenaire Fujifilm Healthcare France a été retenue par l'Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) pour équiper les établissements de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tables de radiologie télécommandées.

D'une durée de quatre ans, ce marché représente, selon les estimations de DMS Group, un potentiel de fourniture d'environ 35 tables entre 2027 et 2030. Une première installation est prévue dès janvier 2027 à l'hôpital Antoine-Béclère, à Clamart.

Au-delà des retombées économiques attendues, ce contrat offre une vitrine de choix au groupe français. Avec ses 38 hôpitaux et près de 100 000 professionnels, l'AP-HP, premier centre hospitalier universitaire d'Europe, constitue une référence susceptible de soutenir le développement commercial de DMS Group en France comme à l'international.

Autre motif de satisfaction pour le spécialiste de l'imagerie médicale : ses solutions ont également été retenues, aux côtés de Fujifilm Healthcare France, dans le cadre du renouvellement du marché de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). Ce référencement lui ouvre de nouvelles perspectives auprès des centres hospitaliers et centres hospitaliers universitaires français.

Conçue et fabriquée en France par DMS Group, la table de radiologie télécommandée Platinum Néo, commercialisée par Fujifilm Healthcare France sous le nom FDX Visionary RF-Premium NOVA, équipe déjà plusieurs établissements de renom, dont Gustave Roussy et l'Hôpital Américain de Paris.