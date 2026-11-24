L'AGEPS sélectionne l'offre portée par Fujifilm Healthcare France pour la fourniture de tables de radiologie fabriquées par DMS Group aux établissements de l'AP-HP, 1 er centre hospitalier universitaire d'Europe

Un marché de 4 ans, représentant un potentiel estimé d'environ 35 tables [1] : 1 ère installation prévue début 2027 à l'hôpital Antoine-Béclère

Renouvellement du référencement UGAP avec Fujifilm Healthcare France, renforçant les perspectives de déploiement auprès des hôpitaux français

24 novembre 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce la sélection, par l'Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS), de l'offre portée par son partenaire Fujifilm Healthcare France pour la fourniture de tables de radiologie télécommandées aux établissements de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).

L'AGEPS met en œuvre la politique de l'AP-HP en matière d'équipements médicaux et informatiques et de produits de santé. Partenaire des hôpitaux, elle est le prestataire technique et pharmaceutique de l'AP-HP.

D'une durée de quatre ans, ce marché représente un potentiel de fourniture estimé par DMS Group à environ 35 tables sur la période 2027-2030. Cette sélection constitue une nouvelle reconnaissance de l'offre technologique du Groupe en matière de radiologie digitale et de sa compétitivité. Ce contrat auprès du 1 er centre hospitalier universitaire (CHU) d'Europe représente une référence stratégique pour accompagner le développement commercial en France et à l'international.

La première installation est d'ores et déjà prévue en janvier 2027 à l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart, marquant le démarrage du déploiement dans le cadre de ce marché.

L'AP-HP, UNE VITRINE HOSPITALIÈRE DE PREMIER PLAN

Premier CHU d'Europe, l'AP-HP rassemble 38 hôpitaux et près de 100 000 professionnels. Elle associe soins, enseignement et recherche au sein d'établissements de référence, parmi lesquels la Pitié-Salpêtrière, Necker-Enfants malades, Cochin et l'Hôpital européen Georges-Pompidou.

La place de l'AP-HP dans la médecine et la recherche en fait une vitrine particulièrement importante pour les technologies qui y sont déployées. Pour DMS Group, au-delà de l'enjeu économique lié à ce marché, la perspective d'équiper les services d'imagerie de l'AP-HP renforce la visibilité de ses solutions auprès de la communauté hospitalière française et internationale.

DES PERSPECTIVES RENFORCÉES SUR LE MARCHÉ HOSPITALIER FRANÇAIS AVEC FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE

DMS Group annonce également la sélection de ses solutions, toujours avec son partenaire Fujifilm Healthcare France, dans le cadre du renouvellement du marché de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP).

La combinaison du marché AP-HP et du référencement UGAP renforce la couverture commerciale du Groupe : elle permet d'adresser les besoins des établissements de l'AP-HP ainsi que ceux de l'ensemble des centres hospitaliers (CH) et centres hospitaliers universitaires (CHU) français à travers l'UGAP.

La table télécommandée Platinum Néo, conçue et fabriquée en France par DMS Group et commercialisée par Fujifilm Healthcare France sous le nom FDX Visionary RF-Premium NOVA, bénéficie déjà d'une large implantation dans les CH et CHU français. Les solutions de cette gamme équipent déjà des établissements de référence tels que Gustave Roussy, 1 er centre français et européen de lutte contre le cancer, ou l'Hôpital Américain de Paris.

Ces nouveaux référencements confortent le partenariat industriel et commercial avec Fujifilm Healthcare. Ils constituent un levier pour accroître la base installée du Groupe et saisir de nouvelles opportunités dans le renouvellement des équipements hospitaliers de radiologie au cours des prochaines années.

Samuel Sancerni, Président-directeur général de DMS Group, déclare :

« Être sélectionnés pour équiper les hôpitaux de l'AP-HP constitue une référence majeure pour DMS Group et une grande fierté pour nos équipes. Au-delà du potentiel commercial de ce marché, l'AP-HP représente une formidable vitrine nationale et internationale pour nos technologies d'imagerie.

Avec le renouvellement du référencement UGAP aux côtés de notre partenaire Fujifilm Healthcare France, nous renforçons les conditions de notre implantation au sein des CH et CHU français. Nous pouvons nous appuyer sur une base installée importante et sur la force de notre partenariat pour poursuivre notre développement.

Ces succès récompensent une offre qui a su apporter la meilleure réponse aux besoins exprimés et témoignent de la compétitivité de l'imagerie médicale fabriquée en France. C'est une bonne nouvelle pour le made in France et pour notre filière industrielle. Je remercie l'AGEPS et l'UGAP pour leur confiance, ainsi que les équipes de Fujifilm Healthcare France pour leur engagement à nos côtés. »

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, tant pour la qualité de ses solutions que pour sa flexibilité, son ingéniosité et ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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[1] Le potentiel d'environ 35 tables constitue une estimation de DMS Group sur la durée du marché AP-HP. Les commandes et les livraisons interviendront en fonction des besoins des établissements.