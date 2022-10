DMS Group en passe de céder 43,31% de Hybrigenics

(AOF) - La société biopharmaceutique cotée Hybrigenics et Diagnostic Medical Systems (DMS) Group ont signé le 19 octobre 2022 un protocole d'accord en vue d'organiser la cession de l'intégralité des actions détenues par DMS Group au capital d'Hybrigenics. Pour mémoire, DMS Group détient à ce jour 116 911 328 actions de Hybrigenics, représentant 43,41% du capital social de la société. L'opération a pour objectif de valoriser au mieux cette participation, tant pour les actionnaires d'Hybrigenics que pour ceux de DMS Group. Les deux sociétés souhaitent se concentrer sur leurs cœurs de métier respectifs.

Cette opération permettra d'une part à Hybrigenics d'avoir l'opportunité d'ouvrir son capital à un ou des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique, et d'autre part à DMS Group de renforcer sa trésorerie disponible afin de financer les investissements visant à accélérer ses développements et sa croissance dans l'imagerie médicale.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

