DMS Group dévoile son plan stratégique "Imaging 2027"

(AOF) - DMS Group, medtech d’imagerie médicale européenne, présente ce jour son plan stratégique baptisé "Imaging 2027" avec l'ambition de devenir un acteur incontournable de l’imagerie médicale en Europe dans les cinq prochaines années. Imaging 2027 s’appuie sur trois axes stratégiques : Innovation, croissance organique et consolidation sectorielle. Dans le cadre d'Imaging 2027, DMS Group se fixe des objectifs ambitieux à horizon 2027. Il souhaite franchir un nouveau cap de croissance et vise un chiffre d'affaires d'au moins 60 millions d'euros, contre 37,1 millions en 2021 d'ici 2027.

Au cours des dernières années, DMS Group a assis son développement sur ses tables de radiologie, Platinum et Optima, intégrant la suite logicielle d'imagerie Adam qui inclut des capacités de traitement d'images basées sur l'intelligence artificielle (IA) et une gestion du flux de patient (workflow) innovante la plus efficace du marché.

DMS group s'est lancé dans le développement de deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire, qui seront fabriqués en France et viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici à 2024 et 2025.

Dans le cadre de ce projet, DMS Group a noué un partenariat stratégique avec la société australienne Micro-X pour la fourniture de tubes à rayons X à cathode froide, une solution technologique innovante de premier plan, dont les premiers essais d'intégration sont en cours.

Enfin, en ostéodensitométrie, DMS Group ambitionne le développement d'une nouvelle gamme d'ostéodensitomètres sur les segments de marché moyen et haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée et dotés d'un haut niveau de validation scientifique. Le Groupe a pour objectif de positionner ces nouvelles solutions sur le marché américain, premier marché mondial en ostéodensitométrie, à horizon 2025.

Le groupe souhaite par ailleurs nouer de nouvelles alliances stratégiques et/ou capitalistiques afin de faire émerger une véritable filière française et européenne en imagerie médicale (consolidation horizontale et verticale). En outre, le groupe souhaite renforcer son actionnariat et se doter d'un ou plusieurs actionnaires de référence pour accompagner et soutenir son développement.

Dans le cadre d'Imaging 2027, DMS Group souhaite franchir un nouveau cap de croissance et vise un chiffre d'affaires d'au moins 60 millions d'euros, contre 37,1 millions en 2021 (dont 36,3 millions pour la division DMS Imaging). Il entend aussi améliorer sa rentabilité et vise une marge d'Ebitda de 14% contre 5,1% en 2021 (dont 6,8% pour la division DMS Imaging). Ces objectifs s'entendent uniquement par croissance organique.

Enfin, pour accompagner les développements du groupe dans le cadre du plan Imaging 2027, le nouveau conseil d'administration de DMS Group a souhaité mettre en place un comité stratégique pour la division DMS Imaging avec des personnalités de haut niveau du monde de l'imagerie médicale et spécialistes de la stratégie d'entreprise dans ce secteur.

