DMS en hausse après un partenariat avec Fujifilm

(AOF) - Diagnostic Medical Systems Group gagne 4,26% à 1,23 euro, soutenu par la signature d'un partenariat avec Fujifilm. Le spécialiste de l'imagerie médicale et Fujifilm ont en effet conclu un nouvel accord pour la fabrication et la commercialisation, en Europe, des solutions de salles de radiologie télécommandées à capteur plan dynamique (DRF - Digital Radiography and Fluoroscopy), développées par DMS Imaging, division imagerie médicale de DMS Group.

Ces solutions, basées sur les tables de radiologies Platinum et Optima DRF conçues par DMS Imaging, seront commercialisées par Fujifilm Europe sous les noms FDX Visionary RF et FDX Visionary RF Premium.

En vertu de l'accord conclu en mars 2017, DMS Imaging collaborait déjà avec Fujifilm Europe à travers l'intégration de la technologie Biomod au sein de la solution D-EVOTM GL de Fujifilm, et la commercialisation par Fujifilm des solutions d'ostéodensitométrie développées par DMS Imaging à travers le monde.