DLSI va fusionner avec une filiale

DLSI annonce la signature d'un traité relatif à la fusion-absorption de sa filiale Tercio, afin de permettre la poursuite et le développement de l'activité actuellement exercée par cette filiale détenue à 100%, tout en simplifiant l'organisation juridique et administrative du groupe.

Le groupe de services en ressources humaines précise que cette fusion sera réalisée selon le régime simplifié, sans réunion des assemblées générales, sans émission ni échange d'actions DLSI et sans intervention d'un expert indépendant, d'un commissaire à la fusion ou d'un commissaire aux apports.

Sa réalisation définitive est prévue au plus tard le 31 décembre 2026 et demeure soumise à la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion. Elle aura, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Le traité de fusion sera déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Sarreguemines et fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO), ainsi que sur le site internet de DLSI.