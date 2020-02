Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DLSI : progression de 1,8% du CA annuel Cercle Finance • 24/02/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - DLSI affiche un chiffre d'affaires pour l'année 2019 de 234,4 millions d'euros, en progression de 1,8% tirée par une croissance de 8,7% à l'international, alors que le CA en France a baissé de 1,2%, baisse à mettre en perspective avec celle de 4,4% de l'emploi intérimaire. Le groupe de services en ressources humaines souligne que ses activités du nucléaire ont continué à performer avec un chiffre d'affaires à fin décembre de 16,8 millions d'euros, en croissance de 18,8%.

Valeurs associées DLSI Euronext Paris -1.12%