Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DLSI: hausse de 4% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - DLSI dévoile un chiffre d'affaires de 204,5 millions d'euros pour l'année 2023, en hausse de 4% à taux de change courant, tirée par une croissance de 14,4% à l'international qui a représenté 43,4% de l'ensemble.



'Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 a augmenté de 1,2% par rapport à celui de 2022, malgré un environnement économique difficile', ajoute le groupe de services en ressources humaines.



Les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement devraient être en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France. Les autres activités devraient connaître un rythme soutenu en maintenant la politique de vigilance sur les marges.





Valeurs associées DLSI Euronext Paris -1.88%