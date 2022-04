Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

DLSI: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - DLSI bondit de 11% après la publication d'un résultat net part du groupe de 2,94 millions d'euros pour 2021, à comparer à une perte nette de 0,47 million pour l'exercice précédent, et sa proposition d'un dividende de 0,30 euro par action.



La marge opérationnelle s'est améliorée de 1,5 point à 2,6% pour un chiffre d'affaires de 194,9 millions d'euros, en hausse de 18,2% tirée par les entités en France et en Suisse, ainsi que les activités nucléaire et placement qui ont représenté ensemble plus de 9% du total.



'En prenant l'hypothèse d'un contexte économique global qui ne se dégrade pas de manière significative, la bonne dynamique du groupe en France et à l'International constatée sur les premiers mois de l'exercice 2022 devrait se poursuivre au second semestre', estime-t-il.