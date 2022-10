Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DLSI: croissance de près de 3% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - DLSI a annoncé vendredi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 51,4 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en croissance de 2,6% en comparaison annuelle, portant le cumul des neuf premiers mois de 2022 à 144,7 millions (+0,4%).



Le groupe met en avant une forte augmentation des activités du nucléaire avec un chiffre d'affaires en croissance de 10,3% à fin septembre, ainsi que de l'activité de placement, en progression de 16% sur les neuf premiers mois.



'Depuis le début d'année, malgré un contexte géopolitique et macroéconomique difficile, le groupe reste confiant dans sa capacité à maintenir son cap et à protéger ses marges', indique le réseau d'agences en ressources humaines.





