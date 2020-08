Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DLSI : baisse de 39% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 03/08/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de services en ressources humaines DLSI annonce un chiffre d'affaires du premier semestre 2020 de 68,3 millions d'euros, en retrait de 38,6%, dans un contexte marquée par la crise pandémique de la Covid-19. Pour mémoire, les mesures de confinement en France ont arrêté l'activité pendant les deux dernières semaines du premier trimestre et les sept premières du second, jusqu'aux premières mesures de déconfinement permettant une reprise progressive d'activité. DLSI rappelle sa décision de ne pas verser de dividende en 2020 afin d'allouer l'intégralité de ses ressources financières à son développement, et qu'il ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice en cours.

Valeurs associées DLSI Euronext Paris +5.07%