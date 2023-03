DLSI améliore nettement sa rentabilité opérationnelle en 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les autres activités en France et à l'International devraient connaître un rythme soutenu en maintenant la politique groupe de vigilance sur les marges.

S'agissant de ses perspectives 2023, les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement sont attendues en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France. Une réflexion se poursuit actuellement quant à la création de trois nouvelles agences spécialisées dans ces activités.

Compte tenu de la performance opérationnelle et de la solidité du bilan du groupe, il sera proposé, à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 14 juin 2023, la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action.

