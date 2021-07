DLSI a doublé son activité au second trimestre

(AOF) - Le Groupe DLSI, spécialisé dans le recrutement, a enregistré un doublement de son chiffre d'affaires au second trimestre 2021, par rapport à la même période l'an passé (+102,3%). Celui-ci a atteint les 50,6 millions d'euros, porté par la reprise de l'activité sur l'ensemble du groupe. Ceci permet au chiffre d'affaire semestriel de grimper à 93,9 millions d'euros au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 37,4% sur un an. L'international est en hausse de 35,2% par rapport au premier semestre 2020 et représente 36,6% de l'activité.

