DJ Industrial : Sous une résistance charnière (66HWC)

(Zonebourse.com) En phase de reprise depuis fin septembre, l'indice Dow Jones arrive à proximité d'une zone de résistance charnière située vers 28100 points. Cette zone de cours pourrait servir de prétexte à quelques prises de bénéfices, d'autant plus avec la persistance des incertitudes sur la crise sanitaire, l'absence d'avancée au sujet du plan de relance et l'approche de la saison des résultats trimestriels et de la présidentielle américaine. Une nouvelle phase de consolidation horizontale pourrait se mettre en place. Nous anticipons ainsi un retour vers les 26500 points, ce qui nous incite à acheter dès à présent le turbo put infini Citigroup 66HWC qui cote 23.4 EUR. Le ralliement de notre objectif permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 28550 points limitera le risque à 21%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli