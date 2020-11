DJ Industrial : Achat du turbo PUT 47NAC (47NAC)

(Zonebourse.com) Après ses records historiques de la veille et le dépassement du seuil symbolique des 30000 points, l'indice Dow Jones pourrait marquer une pause et amorcer un mouvement de consolidation. La zone de cours actuelle confère un timing intéressant pour passer vendeur, afin de mettre à profit des prises de bénéfices en direction des 29000 points dans un premier temps, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. On utilisera le turbo PUT Citigroup 47NAC qui cote 23.1 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 30650 points, limitera le risque à -25%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli