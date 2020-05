Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dix-neuf marins iraniens tués par un tir de missile "ami" Reuters • 11/05/2020 à 09:34









DUBAI, 11 mai (Reuters) - Dix-neuf marins iraniens ont été tués par un tir de missile fratricide et 15 autres ont été blessés, a annoncé lundi la marine iranienne. L'incident est survenu dimanche lors de manoeuvres navales dans le golfe d'Oman, selon la télévision d'Etat iranienne. Lors de ces exercices, le bateau de soutien Konarak est resté "trop près" après avoir libéré une cible et a été touché par un missile tiré par un autre navire iranien, a rapporté la radiotélévision iranienne. (Parisa Hafezi version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.