Dix ans après la première cargaison, la domination du GNL américain devrait continuer à s'accroître

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplace Texas par Louisiane au paragraphe 1)

Les États-Unis célèbrent 10 ans d'exportations de GNL

Les États-Unis pourraient doubler leur production actuelle de GNL en cinq ans

Deux des trois plus grands exportateurs mondiaux de GNL se trouvent aux États-Unis.

par Curtis Williams

Dix ans après le départ de la première cargaison de gaz naturel liquéfié de Louisiane, les États-Unis sont devenus rapidement le premier fournisseur de ce combustible ultrafrais pour les consommateurs du monde entier.

Cette expansion spectaculaire ne montre aucun signe de ralentissement, les analystes et les cadres de l'industrie prévoyant que la capacité record d'exportation de GNL des États-Unis doublera en l'espace de cinq ans seulement.

La question de savoir si le marché mondial , qui montre déjà des signes de saturation, sera en mesure d'absorber ces approvisionnements reste ouverte.

Wael Sawan , directeur général de Shell SHEL.L , a déclaré au début du mois que le secteur du GNL se développait à un rythme d'environ 3 % par an, soit plus vite que le marché du gaz.

Cheniere Energy LNG.N a exporté la première cargaison de GNL des 48 États inférieurs le 24 février 2016, à partir de son installation de Sabine Pass, marquant une nouvelle ère pour l'industrie américaine du GNL qui devrait éventuellement dépasser les poids lourds que sont le Qatar et l'Australie.

Auparavant, les cargaisons de GNL exportées depuis l'Alaska étaient peu nombreuses.

Aujourd'hui, les États-Unis transforment environ 18 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour en GNL, selon les données du LSEG et de l'EIA, ce qui en fait le premier fournisseur. Le gaz à la tête de puits est mesuré en pieds cubes, tandis que le GNL est mesuré en tonnes métriques.

"Les exportations de GNL des États-Unis ont augmenté pour plusieurs raisons, notamment l'abondance de l'offre et des réserves de gaz naturel, la souplesse des contrats d'exportation de GNL et le coût relativement bas du gaz d'alimentation", a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans un communiqué publié mardi.

L'augmentation de la demande internationale - en particulier en Europe suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie - et un climat d'investissement favorable ont soutenu l'expansion de l'infrastructure GNL aux États-Unis, a déclaré l'EIA.

L'EIA a déclaré à la fin de l'année dernière que les exportateurs de GNL aux États-Unis ont annoncé des plans pour porter la capacité de liquéfaction américaine à 28,7 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2029, contre 11,4 milliards de pieds cubes par jour au début de l'année 2024.

Deux des trois plus grands exportateurs de GNL au monde sont situés aux États-Unis: Cheniere et Venture Global VG.N LNG.

Cheniere a déclaré à Reuters avoir investi 50 milliards de dollars dans la croissance de ses deux installations d'exportation au cours de la dernière décennie et vise à doubler sa production pour atteindre 100 millions de tonnes métriques par an d'ici le milieu des années 2030.

"Fin 2016, notre capacité opérationnelle était d'environ 9 mtpa. Aujourd'hui, elle est d'environ 52 mtpa et augmente, car nous continuons à mettre en ligne les trains de la phase 3 de Corpus Christi", a déclaré Cheniere à Reuters dans une réponse par courrier électronique mardi.

Venture Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.