Division sur les marchés boursiers, malgré le rebond de Wall Street

Les marchés européens réduisaient leurs pertes, mais ne parvenaient pas à repasser dans le vert mercredi malgré l'ouverture dans l'optimisme de la Bourse de New York.

Wall Street poursuivait son rebond et évoluait dans le vert mercredi au lendemain d'un record pour le Nasdaq. Vers 14H15, le Dow Jones montait de 0,14%, le S1P 500 de 0,22% et le Nasdaq de 0,40%.

En manque de bonne nouvelle, les indices européens étaient en baisse mercredi depuis l'ouverture. Paris perdait 0,38%, Francfort 0,50% et Milan 0,44%. Londres montait de 0,33%, porté par les valeurs pétrolières.

La croissance de l'activité du secteur privé s'est encore accélérée en juin en zone euro, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit, mais en contrepartie, les pressions inflationnistes ont à nouveau augmenté ce mois-ci et la tendance va se poursuivre. De quoi inquiéter les investisseurs.

Mardi, les marchés américains avaient été rassurés par les propos du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell qui a confirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt, réaffirmant que l'inflation sera passagère.

"Les perspectives à plus long terme de resserrement des politiques monétaires sont de plus en plus acceptées par les investisseurs", estime Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

La Fed a changé de ton la semaine dernière, jusqu'ici accommodant, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse de taux avant 2024, il est dorénavant officiellement question de deux relèvements de taux courant 2023.

Les investisseurs seront à nouveau tout ouïe en fin de journée, puisque selon Aurel BGC, "trois membres du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) - Rosengren, Bostic et Bowman -, dont deux votent cette année, doivent s'exprimer ce mercredi".

"Beaucoup s'attendent encore à ce que la Fed reste accommodante pendant un certain temps et que les mesures de relance restent également en place", explique M. Veyret.

Ainsi le moindre signe de resserrement prématuré affole les marchés, comme ce fut le cas vendredi après la déclaration d'un banquier central américain qui préconise une hausse des taux dès 2022.

A court terme, les perspectives "devraient rester haussières pour les actions, pendant quelques semaines ou mois au moins", prévoit Pierre Veyret, "avant qu'un transfert des actifs plus risqués vers les valeurs refuges ne se produise", conclut-il.

Côté indicateurs, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont fortement reculé en mai et ce plus qu'attendu.

Par ailleurs, en Afrique du Sud, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% en mai par à l'année précédente.

Le luxe parisien en bas du podium

Le secteur tirait la cote parisienne vers le bas: Hermès (-0,90% à 1.212 euros) pâtissait d'une baisse de recommandation HSBC à "alléger" contre "conserver". Kering (-2,64% à 741,80 euros) était logé à la même enseigne, HSBC abaissant sa recommandation à "conserver". Le géant LVMH perdait 1,28% à 672,40 euros.

GSK convainc

L'action GlaxoSmithKline réagissait favorablement à une présentation aux investisseurs de la stratégie décennale du groupe, qui promet de devenir "une entreprise de croissance" et projette des ventes en hausse de 5% sur les cinq prochaines années. Après avoir ouvert en baisse, le titre prenait 1,69% à 1418,40 pence.

Le pétrole sur sa lancée, le bitcoin rebondit

Les prix du pétrole poursuivaient mercredi leur marche en avant, motivés par des stocks de pétrole brut attendus en baisse aux États-Unis.

Vers 14H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 75,73 dollars à Londres, en hausse de 1,23% par rapport à la clôture de mardi.

Il a atteint peu de temps auparavant 75,66 dollars, un prix plus vu depuis fin octobre 2018.

A New York, le baril de WTI pour le mois d'août, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, avançait dans le même temps de 1,24%, à 73,75 dollars.

Le bitcoin poursuivait son rebond, (+3,15% à 33.940 dollars), ayant même dépassé 34.000 dollars après une journée très volatile la veille, qui l'avait fait chuter sous les 29.000 dollars pour la première fois depuis janvier.

L'euro s'appréciait légèrement de 0,19% face au billet vert à 1,1963 dollar.

bur-pan-jvi/LyS