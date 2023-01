Dividendes: les sociétés européennes ont distribué 382 milliards en 2022 (Allianz Global Investors)

(AOF) - Les dividendes versés en Europe seront « de nouveau en légère augmentation en 2023 ». C’est ce qu’affirme Allianz Global Investors, filiale de gestion d’actifs du groupe assurantiel allemand, dans son étude annuelle « Dividend Study 2023 », qui prévoit une augmentation de plus de 1% des versements, à 387 milliards d'euros en 2023. Un « nouveau record historique », alors que les entreprises composant l’indice des actions européennes MSCI Europe ont versé environ 382 milliards d'euros aux actionnaires en 2022, année pourtant « difficile sur le plan économique et géopolitique, un chiffre record.

" De nombreux pays européens ont enregistré une hausse des rendements des dividendes en 2022, alors qu'ils avaient régulièrement baissé les années précédentes ", comme " en Allemagne et en France, par exemple " relève l'étude.

"Les dividendes apportent de la stabilité à de nombreux portefeuilles d'actions, en particulier les années où l'évolution des cours des actions est négative " explique Hans-Jörg Naumer, Responsable Global Capital Markets & Thematic Research et auteur de l'étude : " D'après nos calculs, la volatilité moyenne des titres des entreprises qui versent des dividendes est sensiblement et systématiquement inférieure à celle des entreprises qui n'en versent pas - pour le marché boursier européen au sens large, nous parlons ici d'une différence de plus de 10 points de pourcentage ".