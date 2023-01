Distribution spécialisée: la fréquentation 2022 "en retrait important" par rapport à 2019 (Procos)

Alors que les soldes viennent de débuter, les enseignes sont particulièrement préoccupées par leur modèle économique en 2023, anticipant un effet ciseaux entre augmentation forte des coûts, écrasement des marges et risques sur la consommation.

Le total de l'activité 2022 en points de vente reste inférieur à celui de 2019 pour l'habillement (- 2,6 %), la chaussure (- 8,5 %) et la restauration. A l'inverse, plusieurs secteurs finissent l'année 2022 avec des ventes magasins supérieures à celles de 2019, comme l'alimentaire spécialisé (+ 9, 7 %), l'équipement de la maison (+ 6,5 %) et la beauté-santé (+ 2,3 %).

(AOF) - L'activité du commerce spécialisé en points de vente a terminé décembre 2022 en hausse de 6,5 % par rapport à décembre 2021, soit 10 % au-dessus de décembre 2019, selon le bilan publié par Procos, la Fédération représentative du commerce spécialisé, qui rassemble 260 enseignes. Alors que Procos présentera le 8 février 2023 le bilan complet de l'activité de l'année 2022, il apparait déjà que la fréquentation des points de vente en 2022 reste en retrait important par rapport à 2019, de l'ordre de - 19,6 % en moyenne sur l'année et très comparable à celle de 2021 (+ 0,3 %).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.