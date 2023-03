Distribution automobile: Parot en hausse après avoir publié une marge brute en progression

(AOF) - Le groupe Parot, acteur français de la distribution automobile, est en hausse de 0,52% à 1,92 euro après avoir publié des résultats 2022 marqués par la réduction de son endettement. Le résultat net de l’ensemble consolidé s’est élevé à 2,3 millions d’euros contre 3,3 millions en 2021, et l'Ebitda est passé de 10,5 à 10,4 millions.

Ceci alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 341,2 millions à 360,3 millions d'euros et que la marge brute a progressé de 51,6 à 56,3 millions d'euros. Les impôts du groupe passent par contre de 400 000 euros à 1,9 million d'euros.

Groupe Parot affirme qu'il " demeure confiant sur ses perspectives 2023 " avec des carnets de commandes véhicules neufs qui " restent à un niveau élevé, même si la dynamique commandes est moindre qu'en 2022 et rend plus difficile la visibilité sur la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 ".

Dans la continuité de 2022, il " concentre ses efforts sur la croissance de ses parts de marché " en capitalisant sur la forte dynamique de ses activités véhicules d'occasion et service, le maintien de ses taux et niveaux de marge brute, et l'adaptation constante de sa structure de coûts à la performance et au potentiel des activités.

" En 24 mois, le groupe a accru ses capitaux propres de 8,7 millions d'euros, et conduit un désendettement net de 25,1 millions d'euros en 12 mois, en ligne avec sa feuille de route lancée en 2019 ". La société précise que le ratio endettement financier net sur Ebitda, désormais à 4,5, a ainsi été divisé par plus de 9 en 24 mois.

La réduction de l'endettement du groupe a été rendue possible par la cession effective de la concession de Châteauroux ; les cessions des actifs immobiliers non exploités en direct et les actions menées sur le poste clients (contribuant favorablement à l'amélioration de notre trésorerie de 7,5 millions d'euros).

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.