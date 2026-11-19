Jeudi, les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont atteint leur plus bas niveau depuis le 5 août, les craintes liées à l'offre s'étant apaisées.

À 16h54 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 59,14 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en baisse de 1,68 dollar par rapport à la clôture précédente

Les stocks de gazole et de diesel détenus indépendamment dans le pôle de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) ont reculé de 1,3% sur la semaine pour s’établir à 1,762 million de tonnes métriques, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global ARA/

Les stocks de kérosène ont chuté de 9,2% sur la semaine pour s’établir à 423.000 tonnes, soit une baisse de plus de 60% par rapport à l’année précédente, les exportations vers le Royaume-Uni et l’Italie ayant dépassé les importations en provenance des États-Unis, bien que davantage de cargaisons soient attendues dans les semaines à venir

Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel, ont augmenté de 1,6 million de barils au cours de la semaine s’achevant le 13 novembre, pour atteindre 104,9 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,3 million de barils, selon les données de l’Energy Information Administration EIA/S