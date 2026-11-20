Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont légèrement rebondi vendredi, après avoir atteint la veille leur plus bas niveau depuis quatre mois.

À 17 h 14 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 60,97 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en hausse de 1,67 dollar par rapport à la clôture précédente

De plus en plus de régions russes instaurent des restrictions sur les ventes au détail d'essence et de diesel à la suite d'une nouvelle vague d'attaques ukrainiennes contre des raffineries de pétrole, selon les médias locaux et les autorités

Les exportations chinoises de fioul, destinées principalement à l’avitaillement maritime, ont reculé en octobre après un mois de septembre solide, tandis que les importations de fioul ont rebondi, selon les données douanières publiées vendredi

Les stocks de gazole et de diesel détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) ont reculé de 1,3 % sur la semaine pour s’établir à 1,762 million de tonnes métriques, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global ARA/