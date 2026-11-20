Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont légèrement rebondi vendredi, après avoir atteint la veille leur plus bas niveau depuis quatre mois.
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À 17 h 14 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 60,97 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en hausse de 1,67 dollar par rapport à la clôture précédente
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De plus en plus de régions russes instaurent des restrictions sur les ventes au détail d'essence et de diesel à la suite d'une nouvelle vague d'attaques ukrainiennes contre des raffineries de pétrole, selon les médias locaux et les autorités
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Les exportations chinoises de fioul, destinées principalement à l’avitaillement maritime, ont reculé en octobre après un mois de septembre solide, tandis que les importations de fioul ont rebondi, selon les données douanières publiées vendredi
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Les stocks de gazole et de diesel détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) ont reculé de 1,3 % sur la semaine pour s’établir à 1,762 million de tonnes métriques, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global ARA/
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Les stocks de kérosène ont chuté de 9,2 % sur la semaine pour s’établir à 423 000 tonnes, soit une baisse de plus de 60 % par rapport à l’année précédente, les exportations vers le Royaume-Uni et l’Italie ayant dépassé les importations en provenance des États-Unis, même si davantage de cargaisons sont attendues dans les semaines à venir
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
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Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différences CIF NWE
par tonne
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Déc. +4 $ (FOB ARA)
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Déc. +38 $ (Amsterdam)
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Cargaison de diesel
différences CIF Méditerranée
par tonne
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Méditerranée +29 $
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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Déc. +69 $
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Fioul
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Transactions
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Offres d’achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5 % sur barge FOB ARA par tonne
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3,5 % par barge
FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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60,97 $
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59,30 $
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Écart de prix du diesel
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