Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé de 7,5 % mardi, alors que les cours du brut regagnaient du terrain.
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À 17h45 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 63,20 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une baisse de plus de 5 dollars par rapport à la clôture précédente.
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Shell a vendu un chargement de gazole à très faible teneur en soufre (ULSD) à BP pour une livraison sur la Tamise lors de la séance de l'après-midi.
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Le différentiel au comptant du diesel asiatique à 10 ppm de soufre GO10-SIN-DIF s'est transformé en une décote de 14 cents le baril et a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans, selon les données publiées mardi par LSEG, , sous le poids des anticipations d'une offre régionale abondante.
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Transactions
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Offres d’achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
écarts CIF Méditerranée par tonne
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Déc. +17 $
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Écarts pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
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Déc. +46 $
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Shell
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BP
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Cargaison de diesel
écarts CIF Méditerranée
par tonne
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Déc. +45 $
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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Fioul
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Transactions
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Offres d’achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge 0,5 % FOB ARA par tonne
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Barge 3,5 % FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme sur le Brent ($ par baril)
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63,20 $
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68,33
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Écart de prix du diesel
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