Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont augmenté de plus de 5 % vendredi, alors que les perturbations de l'approvisionnement se poursuivaient au Moyen-Orient et en Russie.

À 17 h 08 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 54,70 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse de près de 3 dollars par rapport à la clôture de mercredi

Le marché mondial du diesel devrait passer d’un léger excédent à un déficit au deuxième trimestre 2027, les opérations de maintenance venant réduire une offre déjà sous pression en raison des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine

L’Ukraine a proposé un cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre les exportations alimentaires et a transmis cette proposition à ses alliés internationaux, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de Kyiv, Andrii Sybiha.

La Russie a prolongé les restrictions sur les exportations de kérosène jusqu'au 31 mars 2027, a annoncé vendredi le gouvernement

La Commission européenne a ouvert une enquête antidumping sur les importations de carburant d'aviation durable en provenance de Chine et de Singapour, à la suite d'une plainte alléguant que ce carburant était vendu dans l'Union européenne à des prix injustement bas et portait préjudice aux producteurs locaux