Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont augmenté de plus de 5 % vendredi, alors que les perturbations de l'approvisionnement se poursuivaient au Moyen-Orient et en Russie.
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À 17 h 08 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 54,70 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse de près de 3 dollars par rapport à la clôture de mercredi
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Le marché mondial du diesel devrait passer d’un léger excédent à un déficit au deuxième trimestre 2027, les opérations de maintenance venant réduire une offre déjà sous pression en raison des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine
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L’Ukraine a proposé un cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre les exportations alimentaires et a transmis cette proposition à ses alliés internationaux, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de Kyiv, Andrii Sybiha.
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La Russie a prolongé les restrictions sur les exportations de kérosène jusqu'au 31 mars 2027, a annoncé vendredi le gouvernement
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La Commission européenne a ouvert une enquête antidumping sur les importations de carburant d'aviation durable en provenance de Chine et de Singapour, à la suite d'une plainte alléguant que ce carburant était vendu dans l'Union européenne à des prix injustement bas et portait préjudice aux producteurs locaux
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Les stocks de gazole et de diesel détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) ont baissé de 16,6 % sur la semaine pour s'établir à 1,47 million de tonnes métriques, selon les données du cabinet de conseil néerlandais Insights Global. ARA/
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
écarts CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
écarts CIF Méditerranée par tonne
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Écarts pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
écarts CIF NWE
par tonne
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Déc +25 $
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Cargaison de diesel
écarts CIF Méditerranée
par tonne
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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CCM +0 $
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Fioul
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Transactions
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Offres d’achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5 % FOB ARA par tonne sur barge
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507 $
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3,5 % par barge
FOB ARA par tonne
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603 $
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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54,70 $
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51,75 $
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Écart de prix du diesel
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