Distillats européens-Les marges bénéficiaires du secteur du diesel restent solides

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont progressé de plus de 4 % vendredi, dans un contexte de resserrement des perspectives du marché.

À 16 h 45 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 69,29 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse d'environ 3 dollars par rapport à la clôture précédente

Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vont mettre sur le marché environ 71 millions de barils de stocks d'urgence de pétrole et de produits pétroliers d'ici fin février 2027, ce qui représente environ le double du rythme des mises sur le marché enregistrées en septembre et octobre, a indiqué vendredi l'agence

Cette libération comprendra environ 15 millions de barils de gazole, dont la mise sur le marché est prévue d’ici fin février, provenant presque exclusivement des stocks publics de la France et de l’Allemagne, à un rythme de 4 à 5 millions de barils en janvier avant de ralentir en février, a indiqué l’AIE dans un rapport mensuel

Les stocks de gazole détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage de l'(e Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) sont restés pratiquement inchangés, progressant légèrement de 0,2 % par rapport à la semaine précédente pour s'établir à 1,79 million de tonnes, tout en affichant une baisse de près de 22 % en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global