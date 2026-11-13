Distillats européens-Les marges bénéficiaires du secteur du diesel restent solides

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont progressé de plus de 4 % vendredi, dans un contexte de resserrement des perspectives du marché.
-
À 16 h 45 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 69,29 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse d'environ 3 dollars par rapport à la clôture précédente
-
Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vont mettre sur le marché environ 71 millions de barils de stocks d'urgence de pétrole et de produits pétroliers d'ici fin février 2027, ce qui représente environ le double du rythme des mises sur le marché enregistrées en septembre et octobre, a indiqué vendredi l'agence
-
Cette libération comprendra environ 15 millions de barils de gazole, dont la mise sur le marché est prévue d’ici fin février, provenant presque exclusivement des stocks publics de la France et de l’Allemagne, à un rythme de 4 à 5 millions de barils en janvier avant de ralentir en février, a indiqué l’AIE dans un rapport mensuel
-
Les stocks de gazole détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage de l'(e Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) sont restés pratiquement inchangés, progressant légèrement de 0,2 % par rapport à la semaine précédente pour s'établir à 1,79 million de tonnes, tout en affichant une baisse de près de 22 % en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global
-
Les stocks américains de distillats USOILD=ECI , qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 4,1 millions de barils la semaine dernière pour atteindre 103,3 millions de barils, alors qu'un sondage Reuters tablait sur une baisse d'un million de barils, a indiqué l'Energy Information Administration EIA/S
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Cotes
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
|
0,1 GO de cargaison
écarts CIF NWE par tonne
|
Déc. -11 $
|
0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
|
Écarts pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
|
Diesel
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
|
Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
|
Déc. +42 $
|
Déc. +60 $
|
Cargaison de diesel
différences CIF Méditerranée
par tonne
|
Kérosène
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
|
Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
|
Fioul
|
Transactions
|
Offres d’achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
0,5 % FOB ARA par tonne sur barge
|
3,5 % par barge
FOB ARA par tonne
|
Gazole à faible teneur en soufre ICE
|
LGOc1
|
Cours de clôture précédent
|
Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (s par baril)
|
69,29 $
|
66,26
|
Écart de prix du diesel
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer