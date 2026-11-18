Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé d'environ 5,6 % mercredi, en raison de l'accumulation des stocks de distillats aux États-Unis.
-
À 16 h 57 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 60,83 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en baisse de 3,58 dollars par rapport à la clôture précédente.
-
Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel, ont augmenté de 1,6 million de barils au cours de la semaine close le 13 novembre, pour atteindre 104,9 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,3 million de barils, selon les données de l’Energy Information Administration. EIA/S
-
Les attaques de drones ukrainiens ont réduit de 45 % les volumes combinés de traitement de brut des raffineries russes depuis fin octobre, selon les estimations de deux sources du secteur, alors que Kyiv intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques.
-
La raffinerie Bapco Energies de Bahreïn fonctionne à plus de 80 % de sa capacité et devrait atteindre sa capacité nominale d’ici la fin de l’année, alors qu’elle se remet de six frappes directes subies pendant la guerre, a déclaré son directeur général, Mark Thomas.
-
Les exportations de diesel de la Chine ont atteint 1,4 million de tonnes en octobre, soit une hausse de 89,2 % en glissement annuel, mais en baisse par rapport aux 1,85 million de tonnes enregistrées en septembre, tandis que les exportations de kérosène ont reculé de 14,0 % en glissement annuel pour s’établir à 1,48 million de tonnes.
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
|
0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
|
Déc. - 29 $
|
0,1 GO de cargaison
différentiel CIF Méditerranée par tonne
|
déc. + 17 $
|
Différences pour le 50 ppm par barge FOB ARA par tonne
|
Diesel
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
|
Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
|
Déc. + 30 $
|
Déc. + 51 $
|
Déc. + 46 $
|
Cargaison de diesel
différenciels CIF Méditerranée
par tonne
|
Méditerranée + 28 $
|
Kérosène
|
Transactions
|
Offres d'achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
|
Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
|
Fioul
|
Transactions
|
Offres d’achat
|
Offres
|
Séance précédente
|
Vendeur
|
Acheteur
|
0,5 % FOB ARA par tonne sur barge
|
3,5 % par barge
FOB ARA par tonne
|
Gazole à faible teneur en soufre ICE
|
LGOc1
|
Cours de clôture précédent
|
Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent ($ par baril)
|
60,83 $
|
64,41 $
|
Écart de prix du diesel
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer