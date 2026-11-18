Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé d'environ 5,6 % mercredi, en raison de l'accumulation des stocks de distillats aux États-Unis.

À 16 h 57 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 60,83 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en baisse de 3,58 dollars par rapport à la clôture précédente.

Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel, ont augmenté de 1,6 million de barils au cours de la semaine close le 13 novembre, pour atteindre 104,9 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,3 million de barils, selon les données de l’Energy Information Administration. EIA/S

Les attaques de drones ukrainiens ont réduit de 45 % les volumes combinés de traitement de brut des raffineries russes depuis fin octobre, selon les estimations de deux sources du secteur, alors que Kyiv intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques.

La raffinerie Bapco Energies de Bahreïn fonctionne à plus de 80 % de sa capacité et devrait atteindre sa capacité nominale d’ici la fin de l’année, alors qu’elle se remet de six frappes directes subies pendant la guerre, a déclaré son directeur général, Mark Thomas.